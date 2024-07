Event-Tipp: Chris Lohner & Erwin Steinhauer — „Schreib. Nein, schreib nicht“

Marlene Dietrich und Friedrich Torberg sind über 30 Jahre in einer engen Brieffreundschaft verbunden.

Chris Lohner und Erwin Steinhauer versuchen dem Geheimnis dieser Seelenverwandtschaft auf die Spur zu kommen — am Samstag, 13. Juli, um 19.30 Uhr im Atrium Europasaal in Bad Schallerbach.

„Schreib. Nein, schreib nicht“ — Sie wurde 1901 in Berlin geboren, besuchte die Schauspielschule des Deutschen Theaters, wurde von Max Reinhardt engagiert und verließ Deutschland Richtung Hollywood. Die Rede ist von Marlene Dietrich.

Er wurde 1908 in Wien geboren, übersiedelte mit Familie nach Prag, veröffentlichte seine ersten Gedichte mit 15 Jahren, sein Debütroman „Der Schüler Gerber hat absolviert“ wurde zu einem überragenden Erfolg.

Die Rede ist von Friedrich Torberg. 1946 trifft Marlene Dietrich in New York auf Friedrich Torberg. Eine Briefreundschaft, die über 30 Jahre Bestand hatte. Am Zitat des Abends „Schreib. Nein, schreib nicht“, dass der leidenschaftliche Briefeschreiber Torberg formulierte, lässt sich die Ambivalenz dieser magischen Beziehung erahnen. Chris Lohner und Erwin Steinhauer versuchen dem Geheimnis dieser Brieffreundschaft, dieser Seelenverwandtschaft, auf die Spur zu kommen.