Event-Tipp: Das MusikfestiWels steht in den Startlöchern!

Das MusikfestiWels findet bei freiem Eintritt am 12. und 13. Juli statt. Es sind erneut die absoluten Tribute-Superstars des Musikbusiness, die den Kaiser-Josef-Platz zum Beben bringen werden – denn es findet in Wels das größte Tribute-Festival-Österreichs statt.

Zusätzlich gibt es heuer neben zahlreichen Side-Events wie im Schl8thof und in den Abendlokalen auch eine große Partybühne am Stadtplatz. Für die Hauptbühne am Kaiser-Josef-Platz gibt es für Freitag eine kleine Programmänderung.

Leider musste „Radioactive – Imagine Dragons tribute band“ kurzfristig absagen. Aber niemand geringerer als „Adele experience“ aus Udine in Italien nimmt deren Platz ein.