Event-Tipp: Gregor Hinterreiter und philharmonische Freunde gastieren in Wels

Am 23. April um 19.30 Uhr gastieren in den Welser Minoriten Gregor Hinterreiter und philharmonische Freunde — Rainer Honeck und Milan Setena (Violine), Tobias Lea (Viola), Tamás Varga (Cello), Iztok Hrastnik (Kontrabass), Gregor Hinterreiter (Klarinette), Benedikt Dinkhauser (Fagott) und Josef Reif (Horn).

Heimspiele erfolgreicher Welser Künstler verleihen den Welser Abonnementkonzerten einen ganz besonderen Glanz. Gregor Hinterreiter, Klarinettist der Wiener Philharmoniker, wird mit seinen philharmonischen Freunden mit Wolfgang Amadeus Mozarts Klarinettenquintett in A-Dur (KV 581) und Ludwig van Beethovens berühmtem Septett in Es-Dur (op. 20) zwei absolute Sterne am Kammermusikhimmel zum Leuchten bringen.

Lesen Sie auch

Unter den philharmonischen Freunden ist mit Benedikt Dinkhauser auch ein zweiter Welser zu finden. Bereits um 19 Uhr werden Flora Schilcher (Querflöte) und Stephan Deinhammer (Klavier) in der Reihe Preludio al Concerto musizieren. Eintritt: 29 Euro. Karten: Infopoint im Amtsgebäude Greif (Rainerstraße 2) sowie webshop.jetticket.net/stadtwels, Restkarten an der Abendkassa.