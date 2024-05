Event-Tipp: Gutau – Europäische Hauptstadt des Blaudrucks

Am 5. Mai ist es wieder soweit, am Marktplatz und in den umliegenden Straßen von Gutau bauen Blaufärber, Weber und textile Kunsthandwerker ihre Verkaufsstände auf und bieten Freunden von Blaudruck, Trachten und gehobenem Kunsthandwerk alles an, was ihr Herz begehrt. Seit 24 Jahren gibt es den Färbermarkt in Gutau, der jedes Jahr viele tausend Besucherinnen und Besucher wie ein Magnet anzieht und mit der Farbe „Blau“ begeistert.

Der Blaudruck, der ursprünglich ausschließlich für Arbeitskleidung Verwendung fand, steht seit einigen Jahren wieder im Mittelpunkt nicht nur in der Trachtenmode sondern auch für Tischwäsche, Heimtextilien und modernes Design. Im Färberhaus in Gutau wurde noch bis ins Jahr 1968 gedruckt und gefärbt – heute geherbergt es das Färbermuseum, welches beim Färbermarkt auch im Mittelpunkt steht und im 20-Minutentakt besucht werden kann.

Gleich gegenüber sieht man in der Zeugfärberei wie heute gefärbt wird erlebt mit eigenen Augen „ein blaues Wunder“, wenn man den Färberinnen bei ihrer Arbeit zusieht.

Damit der Besuch des Färbermarktes ein Rundumerlebnis wird, hat sich das Veranstaltungsteam ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm ausgedacht. Gutau ist mit dem Auto über die S10 Richtung Prag, Abfahrt Kefermarkt, zu erreichen oder mit der Bahn von Linz nach Pregarten und dort warten Shuttlebusse und bringen Sie nach Gutau. Der Färbermarkt findet von 8.30 Uhr bis 17 Uhr statt, der Eintrittspreis beträgt 4 Euro.