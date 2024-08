Event-Tipp: „Herbstln tuat’s“ im Schnopfhagen-Stadl in Oberneukirchen

Unter dem Motto „Herbstln tuat’s“ lädt die Kultur-Werkstatt-Schnopfhagen am Samstag, 14. September, um 20 Uhr zum gemütlichen Volksmusikabend. Dies ist auch der Auftakt zum Herbstprogramm 2024.

Freuen Sie sich auf die „Weissnbecka Wirtshaus Musi“, die „Schlapfn 7“ und das Volksmusikensemble der Landesmusikschule Bad Leonfelden „3/2 Musi“. Sieben Musikanten – fünf Blosn, a Quetschen, a Gitarr‘ und an Haufn‘ Freid am Musizieren“, so lässt sich die Formation Weissnbecka Wirtshaus Musi am besten beschreiben. Im Herbst 2019 gegründet, überzeugen die jungen Mühlviertler bei ihren Auftritten.

Ob Polka, Marsch oder Boarischer – gespielt wird was Freude macht. Schlapfn 7 — Bestehend aus sieben Musikern zwischen 19 und 21 Jahren verteilt in Ober- und Niederösterreich machen „Schlapfn 7“ mit drei Flügelhörnern, zwei Tenören, einer Tuba und einem Schlagzeug Musik, die zu Herzen geht. Durch ihre musikalischen Wurzeln in den Dorfmusiken und den Militärkapellen leben die Musiker für diese Musik.

Sie begeistern ihr Publikum mit bekannten Titeln der böhmisch-mährischen Blasmusik, Titeln aus ganz Österreich und Eigenarrangements als auch Eigenkompositionen. Drei Damen und zwei Herren der Landesmusikschule Bad Leonfelden haben sich für ein Volksmusikensemble – die „3/2 Musi“ – zusammengefunden und musizieren seit 2015 bei verschiedensten Veranstaltungen wie ORF-Frühschoppen, Weihnachtsfeiern, Musi-Stammtischen, Volksmusikabenden, Hochzeiten, Weinfesten usw.

Die Besetzung Querflöte, Oboe, diatonische Harmonika, Harfe und Kontrabass findet man nicht sehr oft in der Volksmusik. Durch den Abend führt in gekonnt charmanter und lustiger Weise Helmut Außerwöger. Karten: www.schnopfi.com oder Tel. Nr. 0664/1363415. Eintrittspreise: VVK 20 Euro/ Abend: 22 Euro.