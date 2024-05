Event-Tipp: Jugendblasorchester Ried lädt zum Muttertagskonzert

Das Jugendblasorchester der Marktmusikkapelle Ried in der Riedmark lädt herzlich ein, gemeinsam mit den Hortmusikfans die „Klangspuren der Zeit“ zu erkunden.

Am Samstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr — eine Woche vor dem Muttertag — entführen die Musikerinnen und Musiker in der Aula der Volksschule Ried in der Riedmark auf eine faszinierende Reise durch die Geschichte.

Von der mesozoischen Ära der Dinosaurier bis hin zu den wilden Westen von Winnetou und den rockigen Klängen der Gegenwart, wird die Vielfalt der Zeit musikalisch erforscht. Der Eintritt ist frei!