Event-Tipp: Karin Bachner & The Pocket Big Band — „A Tribute to Ella Fitzgerald“

Karin Bachner, eine der brillantesten Jazzsängerinnen des Landes, präsentiert mit ihrer hochkarätig besetzten Pocket Big Band eine swingende Hommage an Ella Fitzgerald — am Donnerstag, 11. Juli, um 19.30 Uhr Atrium Europasaal in Bad Schallerbach.

Inspiriert durch Ella Fitzgeralds Band „Ella & Her Savoy Eight“ entstand das Projekt „Ella Forever“ mit Topmusikern des berühmten Vienna Art Orchestras und Jazz Fest Wien Vocal Award Preisträgerin Karin Bachner.

Karin Bachner huldigt diesen legendären Songbook Recordings der „First Lady of Jazz“. Hits wie „The Lady Is A Tramp“, „Mack The Knife“, „What A Wonderful World“, „Night and Day“, “Cheek To Cheek” u. v. a. bringen das Publikum garantiert zum Swingen.