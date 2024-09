Event-Tipp: Kosten, genießen und sich unterhalten — „HalbeAchtel Kost“ in Ried/R.

Am 7. September (ab 16 Uhr) findet am Marktplatz in Ried in der Riedmark wieder die bekannte und beliebte „HalbeAchtel Kost“ statt. Geboten werden Biere von regionalen Brauereien und Weine von Winzern aus den Top-Anbaugebieten Österreichs.

Eine Reihe von Direktvermarktern aus der Region verwöhnen die Besucher mit ihren Köstlichkeiten. Heuer gibt es erstmalig auch eine eigene Prosecco-Bar.

Sowohl für die musikalische Umrahmung als auch für ein tolles Kinderbetreuungsprogramm ist gesorgt. Der „15/18 Traktorenclub“ wird Traktoren zur Schau stellen. Bei Schlechtwetter findet das Fest für die ganze Familie in der Stockschützenhalle der Union statt.