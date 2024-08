Event-Tipp: Kostenlose Welser POP-UP-Konzertreihe geht ins Finale

Nach den ersten zwei Konzerten, die insgesamt schon über tausend Musikliebhaber begeisterten, kommt die Welser Pop-Up-Konzertreihe am Freitag, 23. August, zum Finale in die Neustadt. Dort am Grünbachplatz unterhält Daniel Ecklbauer (im Bild) das Publikum mit Rock ’n‘ Roll, Blues & Boogie Woogie.

Und er bringt wieder seine Freunde mit: Peter Strutzenberger am E- und Kontrabass, Philipp Kopmajer am Schlagzeug und Christoph „Boogie Wolf“ Steinbach am Piano.

Es entstehen einzigartige musikalischen Kurzgeschichten aus dem Alltag, welche dieses Konzert zum Erlebnis machen. Wer noch dabei sein möchte, sollte sich schnell Tickets sichern. Die Anmeldung für das kostenlose Konzert ist unter www.wels.at/popupkonzerte möglich.