Event-Tipp: Kräuterweihe und Frühschoppen — 20 Jahre Klosterladen Maria Schmolln

Der Klostergarten in Maria Schmolln feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass findet an Maria Himmelfahrt (15. August) ein besonderen Fest statt.

Der Kräuter-Klostergarten wird an diesem Tag in voller Pracht erblühen und die Besucher auf eine duftende Reise in die Welt der Kräuter mitnehmen. Musikalisch wie kulinarisch ist bestens vorgesorgt. Programm: 8.30 Uhr – Festmesse im Garten mit feierlicher Kräutersegnung.

Lesen Sie auch

Die traditionellen Kräuterbüscherl werden im Anschluss an die Besucher verteilt. 9.30 Uhr – Gemütlicher Frühschoppen mit regionalen Köstlichkeiten und geselligem Beisammensein.

10.30 Uhr: Kinderprogramm, bei dem die kleinen Gäste selbst Kräutersalz und -öl herstellen sowie Blütenzucker zubereiten können. 13.30 Uhr: Gartenführung zum Thema „Kräuterweihe und Frauendreißiger“ mit Kräuterexpertin Sonja Berer, die wissenswerte Einblicke in die vielseitige Welt der Kräuter gibt.