Event-Tipp: Kultur & Natur im Offenen Kulturhaus Vöcklabruck

Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt von 24. bis 26. April zu einem bunten Programm rund um Kultur & Natur ein. Den Start macht der „Festival of nations“-Kurzfilmabend am 24. April, gefolgt von dem alljährlichen Tauschmarkt für Pflanzerl und Samen am 26. April und dem anschließenden „Velobruck Radcafé“-Opening.

Das „Festival of nations“ wurde 1973 in Kärnten gegründet und zeigt und prämiert bereits seit zehn Jahren in Lenzing internationale Kurzfilme aus den Bereichen Spielfilm, Fiktion, Musik, Animation und Dokumentar. Das OKH zeigt nun in Kooperation mit dem Festival of Nations am 24. April ab 19.30 Uhr eine Auswahl an Kurzfilmen aus 2023 und lädt zum Staunen, Lachen und Nachdenken ein.

Die OKH-Gartengruppe „Subcultur“ ist aus dem Winterschlaf erwacht und lädt am 26. April zum Pflanzerl- und Samentauschmarkt am OKH-Gelände ein. Einfach eigene Pflanzen oder Samen eingepackt und rein ins Tausch-Vergnügen. An den Pflanzentauschmarkt anschließend wird um 17 Uhr die diesjährige „Velobruck Radcafé“-Saison eröffnet.

Das „Velobruck Radcafé“ findet bis Herbst einmal im Monat statt – das nächste Mal am 31. Mai. Bei allen drei Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Weitere Infos sind via okh.or.at zu finden.