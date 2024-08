Event-Tipp: Laakirchner Gstanzlsinga

Am 14. September ist es wieder soweit: In der Mostschänke Hoidinger in der malerischen Haberhaide lädt das Kulturreferat der Stadtgemeinde Laakirchen zum traditionellen Gstanzlsinga ein. Das Laakirchner Gstanzlsinga in der Mostschänke Hoidinger ist längst zu einem Höhepunkt des Herbstes geworden.

Der gemütliche und zugleich festliche Rahmen des Kulturstadls bietet die perfekte Kulisse für einen Abend voller Humor, Musik und guter Laune. Moderator Peter Gillesberger begrüßt auch diesmal wieder hochkarätige Künstler: Das Härtel Quintett sorgt mit schwungvollen Tänzen, harmonischen Klängen und frech-funkiger Volksmusik für Stimmung.

Lesen Sie auch

Zünftige Tanzlmusik haben die aus zahlreichen TV-Auftritten bekannten Aspacher Tridoppeler rund um Meixner Pepi im Gepäck. Das Trio „Schleudergang (Bild)“, Fixstarter bei den „Brettl-Spitzen“ des Bayrischen Fernsehens, bringt mit satirischen und zweideutigen Wirtshausliedern und Couplets regelmäßig die Säle zum Kochen. Mit altem bayrischem und österreichischem Liedgut, gesungen und gespielt mit Ziach und Gitarre, begeistern wiederum Helga Thurner und Waltraud Grünwald als Duo Drent & Herent. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Das Programm beginnt um 19.30 Uhr, Kartenverkauf: Kulturabteilung der Stadtgemeinde Laakirchen (Tel. 07613/8644 DW 311 bis 313). Eintritt: Erdgeschoß — 24 Euro, Galerie — 19 Euro.