Event-Tipp: Landesmusikschule Rohrbach — Uraufführung „Bruckner-artig“

Im Zuge des Brucknerjahres gibt es, ausgehend vom Land Oberösterreich und dem OÖ. Landesmusikschulwerk im ganzen Land, viele Konzerte rund um das Thema „Anton Bruckner“.

So auch im Bezirk Rohrbach, genauer gesagt in der Region rund um die Landesmusikschulen der Schulverbände Schlägl, Rohrbach und Haslach. Für diesen besonderen Anlass wurde an Charly Schmid ein Kompositionsauftrag erteilt — diese Hommage an Anton Bruckner, mit einer musikalischen Länge von etwa 35 Minuten, ist für Big-Band, Streichorchester und Kinderchor.

Lesen Sie auch

Der große Klangkörper — unter der musikalischen Gesamtleitung von Direktor Harald Müller — besteht ausschließlich aus Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen der oben genannten Schulverbände.

Die Uraufführungen finden jeweils um 20 Uhr in folgenden Konzertstätten statt: am 2. Mai in St. Oswald bei Haslach (Pfarrstadl), am 3. Mai in Rohrbach (Centro) und am 4. Mai in Haslach (TUK/Vonwiller).