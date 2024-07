Event-Tipp: Leondinger Klangplatzkonzerte im Juli und August

Die Klangplatzkonzerte sind ein fixer Bestandteil des Leondinger Kulturangebotes und finden an fünf aufeinander folgenden Freitagen bei freiem Eintritt am Leondinger Stadtplatz statt.

Von Austro-Pop über Rock bis Boogie&Blues reicht das Angebot der Bands, die mit ihrer Musik für beste Unterhaltung mitten in der Stadt sorgen.

Lesen Sie auch

Bei Schlechtwetter finden die Konzerte im Atrium statt. Klangplatzkonzerte am Leondinger Stadtplatz — 12. Juli: Michael Fridrik Combo, 20 Uhr, 19. Juli: Crazy Cubes, 20 Uhr, 26. Juli: Jonny Comet & The Rockets (Bild), 20 Uhr, 2. August: Fields of Joy, 20.00 Uhr, und 9. August: Menage a trois, 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei!