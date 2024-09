Event-Tipp: „Movida Sisters“ — mit Witz, Charme & Wimpernklimpern

Die Movida Sisters versetzen Sie mit ihrem 3-stimmigen „Close Harmony“ Sound, vintage Outfit und hinreißender Choreografie in die goldene Swing-, Boogie Woogie- und Girl-Group-Ära der 1940er, 50er und 60er Jahre.

Songs der Andrews Sisters wie „In The Mood“ oder „Puttin‘ On The Ritz“ aber auch Rock’n’Roll-Klassiker wie „Mr. Postman“, „Let’s Twist Again“ und „Waterloo“ bringen die Movida Sisters charmant zum Besten.

Lesen Sie auch

Live zu erleben am Freitag, 20. September, um 20 Uhr im Schloss Traun. Bereits am Samstag, 14. September, wird zur „Italienischen Nacht“ mit dem Trio „Ardor“ eingeladen. Beginn ist ebenfalls um 20 Uhr.