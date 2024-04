Event-Tipp: Online Master Night an allen vier Fakultäten der FH Oberösterreich

Die Fakultäten Hagenberg, Linz, Steyr und Wels der FH Oberösterreich (FH OÖ) informieren am 24. April von 18 bis 20 Uhr im Rahmen der Online Master Night über die insgesamt 38 Masterstudiengänge.

Dieser Online-Infoabend bietet neben Details zu den Studieninhalten auch Wissenswertes über Karrierechancen sowie persönliche Beratung – die ideale Gelegenheit, sich umfassend über Möglichkeiten der Weiter- und Höherqualifizierung zu informieren und all das online. Ein Masterstudium an der FHOÖ umfasst vier Semester und ermöglicht eine Weiter- und Höherqualifizierung in vielfältigen Themengebieten – von Informatik und Medien über Wirtschaft und Soziales bis zu Technik und Umwelt.

An jeder der vier Fakultäten werden Masterstudiengänge Vollzeit sowie berufsbegleitend und teilweise auch mit Fernlehre-Elementen angeboten. Der Campus Hagenberg für Informatik, Kommunikation und Medien bietet am 24. April (ab 18.30 Uhr) die Möglichkeit, sich in Live-Info-Talks mit anschließenden Q&A-Sessions zu jedem der zwölf Masterstudiengänge in den Bereichen Informatik, Kommunikation und Medien zu informieren und beraten zu lassen. Dabei können individuelle Fragen an Professoren sowie Studierende und Absolventen gestellt werden.