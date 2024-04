Event-Tipp: „Ostpartie“ auf der Hofbühne — Konzert im Gedenken an Willi Resetarits

Ein Jahr nach dem tragischen Ableben von Willi Resetarits, alias Dr. Kurt Ostbahn, ging eine ostösterreichische Formation an den Start, um die sensationelle Musik von Ostbahn-Kurti & die Chefpartie originalgetreu auf die Bühnen zurückzubringen.

Sechs erfahrene Musiker aus den Bezirken Melk, Scheibbs, St. Polten Land, Tulln und Krems Stadt, die sich dem klassischen Rock’n’Roll und den unverkennbaren Mundarttexten sowie dem ganz speziellen Ostbahn-Stil verschrieben haben, bescheren ihren Fans unvergesslichen Konzerterlebnisse.

Mit ihren Konzerten will die Ostpartie nicht nur diese grandiose Musik am Leben erhalten, sondern auch an eine Künstlerpersönlichkeit erinnern, deren soziales Engagement einzigartig war. Live zu erleben sind Martin Freudenschuss (Gesang), Philipp Schagerl (Gitarre/Geige/Hawaiiguitar), Thomas Eichinger (Gitarre/Harps),

Klaus Bergmaier (Klavier, Orgel), Martin Hinterndorfer (Bass) und Klaus Weber (Schlagzeug) am 20. April (ab 20 Uhr) auf der Hofbühne in Tegernbach (Schlüßlberg).