Event-Tipp: Pflanzenflohmarkt der Frauen in der OÖVP Ebensee

Die Frauen in der OÖVP Ebensee laden am Samstag, 4. Mai, von 7.30 bis 11 Uhr vor dem Gemeindebauhof am Salinenplatz zum Pflanzenflohmarkt ein. Bereist am Vortag können die Pflanzen von 14 bis 16 Uhr vor dem Gemeindebauhof angeliefert werden.

Angeboten werden Kräuter, Blumenstauden, Sträucher, Zimmerpflanzen, Kübelpflanzen sowie auch funktionierende Gartengeräte und Zubehör. Eine Abholung von großen Pflanzen ist nach Vereinbarung möglich (Ortsgebiet Ebensee). Nähere Infos unter Tel. 0650/5289597, Ingrid Sturm.

Ein Kaffee- und Kuchenbuffet sowie eine Bärlauchcremesuppe laden zum Verweilen ein (auch zum Mitnehmen). Der Reinerlös dieser Aktion wird ausschließlich für soziale Zwecke in Ebensee verwendet.