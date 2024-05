Event-Tipp: Premiere in Pürbach — „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“

Am Freitag, 3. Mai, beginnt die 39. Spielsaison im nördlichsten Berufstheater Österreichs mit dem Stück „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ von Eric-Emmanuel Schmitt. Eine humorvolle Ode an das Leben und die Freundschaft. Schon Theatergründer Harry Gugenberger war das Thema Toleranz ein wichtiges Anliegen, aber es

sollte nie mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen. In „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“, einem Stück mit ungebrochener Aktualität, wird deshalb eine berührende und humorvolle Ode an die Freundschaft erzählt. Der alte Mann namens Ibrahim ist aus dem jüdischen Viertel in Wien nicht mehr wegzudenken.

Sein Gemischtwarenladen ist fast rund um die Uhr geöffnet und jeden Tag kommt auch der junge Moses. Die beiden werden Freunde und durch Monsieur Ibrahim entdeckt er eine andere Welt. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem Geheimnis des Glücks. Moses ist nun

erwachsen und erinnert sich gemeinsam mit dem Publikum zurück an diese verrückte Zeit seiner Jugend, wo er gelernt hat, der Welt mit Humor zu begegnen. Gespielt wird Moses von Edi Jäger. Die Premiere im Wald4tler Hoftheater in Pürbach beginnt um 20.15 Uhr. Die weiteren Termine: 4. Mai, 28. und 29. Juni, 6., 7., 15. und 16. November (jeweils 20.15 Uhr) sowie am 5. Mai und am 8. September (16 Uhr). Infos: Tel. 02853/78469 oder www.hoftheater.at