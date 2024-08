Event-Tipp: „Prinz und Clown“ — Leopold Altenburg mit Show in der Trinkhalle

Am 16. August um 18 Uhr präsentiert Leopold Altenburg sein Kleinkunst-Programm „Prinz und Clown“ in der Trinkhalle in Bad Ischl. Leopold Altenburg unterzieht sich einer Wurzelbehandlung, begibt sich auf die Spuren seiner kaiserlichen Vorfahren und kommt nach Bad Ischl. Denn seine Familiengeschichte ist eine außergewöhnliche.

Ist er doch der Ururenkel von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth – der weltberühmten „Sissi“. Lange Zeit hat er sich mit seinen Ahnen kaum auseinandergesetzt, bis der Gang über den roten Teppich beim Musical „Elisabeth“ in Berlin ihm und seiner Herkunft eine unerwartete Aufmerksamkeit verschaffte.

Lesen Sie auch

„Ich hab gar net g’wusst, dass du so ein Herrschaftlicher bist“ – meint Gustl, der Wiener Wirt eines Kaffeehauses im Norden von Berlin – „Du musst deine G´schicht erzählen“. Bei seiner Spurensuche findet Leopold heraus, dass sein Großvater Clemens einen ganz besonderen Babysitter hatte: Den Kaiser höchstpersönlich. Leopolds Vater Peter hat als Kind und Jugendlicher in der Kaiservilla in Bad Ischl gelebt. Jahrzehnte später besucht Leopold mit seinem Vater die Ausstellungsräume der Villa und erlebt, wie sein Vater alle Gegenstände ungeniert anfasst: „Ich darf das, ich bin hier Zuhause.“

Ein Waldstein-Onkel besteht darauf, dass Leopolds Familie mütterlicherseits in der Historie nicht zu kurz kommen darf, denn ohne Waldstein gebe es kein Skoda, keinen Beethoven, keinen Casanova, keinen Schiller und die Macht der Habsburger wäre schon im 17. Jahrhundert vorbei gewesen.

Mit Comedy-Einlagen, Liedern, einer Clown-Nummer und mit Erzählungen rund um die Entstehung seines Buches „Der Kaiser und sein Sonnenschein“ präsentiert der Schauspieler Leopold Altenburg ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm über sein Leben zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Wien und Berlin, blauem Blut und roter Nase. Tickets: Tourismusverband Bad Ischl, office@badischl.at, Tel. 06132/27757.