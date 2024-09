Event-Tipp: Schärding — Schlemmerparadies für Genussspechte von drent & herent

Nach der witterungsbedingten Absage im Juli machen nun die Veranstalter einen neuen Anlauf: Für Genussspechte von „drent & herent“ verwandelt sich die Schärdinger Innenstadt in ein kulinarisches Schlaraffenland.

Das traditionelle Schärdinger Schlemmerfest findet von 6. bis 8. September — täglich ab 17 Uhr — statt. Die Besucher können sich an drei Abenden lang am Stadtplatz, in der Altstadt und in der Schlossgasse durch die Küchen der Welt schlemmen.

Lesen Sie auch

Auf mehr als 50 Ständen servieren die „Schärdinger Aktiwirte“ verschiedene Gerichte. Eine bunt gestreute musikalische Vielfalt gibt schließlich im „Schlemmerparadies“ den Ton an.