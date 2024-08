Event-Tipp: Schnauferltreffen am Rieder Hauptplatz mit Rundfahrt durchs Innviertel

Am Samstag, 17. August, lädt der Nostalgie-Fahrzeuge-Club Ried im Innkreis zu einem ganz besonderen Event ein: Das Schnauferltreffen am Hauptplatz in Ried mit anschließender Rundfahrt durchs Innviertel.

Ab 9 Uhr werden rund 50 Oldtimer der Baujahre 1904 bis 1939 erwartet, die mit ihrem Glanz und ihrer Geschichte faszinieren. Vom Einzylinder aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts bis zum großvolumigen 8-Zylinder aus den 30er-Jahren wird alles versammelt sein.

Die Besucher haben die Gelegenheit, eine breite Palette von messing- und chromblitzenden Fahrzeugen zu bestaunen. Und auch die Fahrer stehen gerne für Fragen zur Verfügung und bieten die Möglichkeit zu einer „Sitzprobe“ in ihren Fahrzeugen. Das Schnauferltreffen startet mit dem Eintreffen und der Aufstellung der Fahrzeuge um 9 Uhr am unteren Hauptplatz in Ried, gefolgt von der Präsentation der Fahrzeuge bis 10 Uhr.

Anschließend startet die gemeinsame Rundfahrt der Oldtimer durch die Ortschaften Aurolzmünster, Senftenbach, Weilbach, Geinberg bis nach Altheim, wo eine Rast am Gelände der Brauerei Raschhofer eingelegt wird. Während die Teilnehmer den Innviertler Brauturm besuchen, können die Nostalgiefahrzeuge besichtigt werden. Weitere Gelegenheit wird es bei der Mittagsrast im Gasthaus Berger in St. Peter am Hart geben.

Bei der Tagesrundfahrt bewältigen die Oldtimer zwischen 60 und 100 km. Die Rückfahrt führt über Altheim, Polling, Gurten, vorbei an der alten Bahnstation in Neuratting sowie durch Mehrnbach und endet am Messegelände in Ried im Innkreis.