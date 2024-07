Event-Tipp: „The White Hats“ geben Jazzkonzert im OKH Vöcklabruck

Das OKH – Kunst- und Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 11. Juli herzlich zu einer neuen Ausgabe der „thursdays4jazz“-Konzerte ein. Diesen Monat zu Gast ist das Quartett „The White Hats“ aus Gmunden.

Die Kernbesetzung der „The White Hats“ besteht aus vier jungen Musikern, die sich 2007 ursprünglich als inoffizielle Schulband des BG Gmunden zusammengefunden haben. Ein erster Auftritt mit weißen Hüten besiegelte damals den Bandnamen. Mittlerweile touren Thomas Nickel am Keyboard, Sebastian Maurer an der Gitarre und Stimme, Wolfgang Schindlauer-Bäck am Saxofon und Michael Hafner am Schlagzeug, manchmal verstärkt durch special guests an Stimme, Keys und Bass, als etablierte Jazzband quer durch Oberösterreich und leben ihr Credo: Spaß haben und andere damit anstecken.

Inspiriert durch die Musik von Jamie Cullum, Stevie Wonder und Jamiroquai, spielen „The White Hats“ einen frischen Mix aus Jazz, Funk und Soul, mit einer Prise Improvisation – jedenfalls immer Musik, „wie sie selbst hören und spüren wollen“, so die Musiker. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr (Einlass ist um 20 Uhr).

Der Eintritt beträgt 17 Euro als Vorverkaufsticket, an der Abendkassa 20 Euro bzw. ermäßigt 10 Euro. Weitere Infos und Ermäßigungen sind via www.okh.or.at zu finden.