Event-Tipp: Theater im Hof Enns zeigt Nestroys „Der Talisman“ am neuen Spielort

Der Sommer kehrt ein in die älteste Stadt Österreichs und mit ihm das Theater im Hof, das dieses Jahr seinen neuen Spielort im Innenhof des Museum Lauriacum – direkt am Ennser Hauptplatz – eröffnet.

Das künstlerische Team des etablierten Sommertheaters probt und baut seit Anfang Juni an der aktuellen Sommertheaterproduktion „Der Talisman“ von Volksstück-Meister Johann Nestroy.

Lesen Sie auch

Dieser Tage begannen die Aufbauarbeiten im wunderschönen historischen Innenhof des Ennser Museums Lauriacum und mittlerweile steht nicht nur das Bühnenbild in seiner Rohform, sondern auch der 1. Akt der Komödie in einer ersten Probenvariante. Bis zur Premiere am 12. Juli gibt es natürlich noch viel zu tun – vor und hinter den Kulissen. Intendant und Regisseur Christian Himmelbauer sieht in diesem Jahr rot und übernimmt die Hauptrolle.

Von 12. Juli bis 7. August spielt das Theater im Hof 15 Vorstellungen von „Der Talisman“ im Innenhof des Museums Lauriacum. Infos und Karten unter: www.theaterimhof.at und Tel. 0699/14470001.