Event-Tipp: Upper Austrian Jazz Orchestra — SaltChamberMusic for Jazzorchestra

Das Upper Austrian Jazz Orchestra kommt im Rahmen der Sommerkonzerte am 21. August nach Mitterkirchen (Pfarrheim), am 22. August nach Kefermarkt in den Pienkenhof und am 23. August nach Losenstein (Burgruine Losenstein).

Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Für das Programm der „Kulturhauptstadt 2024 Salzkammergut“ wurde dem Spannungsfeld „Macht von Tradition/Kraft von Gegenkultur“ nachgefühlt und dabei Aufgegriffenes in ein Konzertprogramm verwandelt. Elemente von traditioneller Musik sowie etablierten Spieltechniken sind in abstrahierter Form Ausgangsmomente für den Kompositionsprozess.

Dieses Konzept ist in der Dynamik des UAJO besonders reizvoll, da es sich bei den Instrumentalisten auch um Komponisten handelt. Jedes Werk entspringt einem individuellen Zugang in der Umsetzung dieser spannenden Aufgabe.

Dieser Prozess bietet den erfahrenen Komponisten und Arrangeuren sowie einem erfahrenen Orchester einen nährstoffreichen Boden und eine Fülle an Möglichkeiten im Schaffen von neuer Musik. Die Vokalistin Ali Gaggl und der oberösterreichische Geiger Johannes Dickbauer werden den Sound des Jazzorchesters erweitern und eine Brücke zur Klangästhetik anderer Genres schlagen. Ticketreservierung auch unter uajo@aon.at