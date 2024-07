Event-Tipp: Vielfältiges Kinderferienaktion der Stadt Braunau

Die Sommerferien laden ein, um das zu tun, was man am liebsten macht oder um etwas Neues auszuprobieren. Dafür bietet die Kinderferienaktion der Stadt Braunau so manche Gelegenheit. Von Mitte Juli bis Anfang September werden 17 verschiedene Aktivitäten für Kinder im Alter von ungefähr sechs bis zwölf Jahren angeboten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Das vielfältige Angebot hat für jeden Geschmack etwas zu bieten: Werde kreativ beim Töpfern, Basteln und Musizieren, schnuppere in Sportarten wie Klettern, Karate und Fußball hinein, tauche ein in die Welt der Bücher und Geschichten oder erkunde die Braunauer Au mit allen Sinnen.

Wie sieht die Arbeit der Stadtpolizei und der Freiwilligen Feuerwehr aus? Und was tut sich eigentlich so in einem Bienenstock? Das und mehr kannst du bei der Kinderferienaktion herausfinden. „Wir freuen uns auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer und bedanken uns ganz herzlich bei allen beteiligten Vereinen und Akteuren, die das bunte Programm mitgestalten“, sagt Bürgermeister Johannes Waidbacher. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung für die einzelnen Aktivitäten ist beim jeweiligen Anbieter erforderlich. Das gesamte Programm samt Anmeldeinfos gibt es auf www.braunau.at/Ferien.

Mit einem Familiennachmittag beteiligt sich das Bezirksmuseum Herzogsburg an der Aktion „Ferienspaß im Museum“ des Verbundes OÖ. Museen. Am Samstag, 13. Juli, lädt die Herzogsburg von 14.30 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür mit freiem Eintritt ein. Auch bietet dieser Aktionstag die letzte Gelegenheit, die Sonderausstellung „Leben in Braunau – neue alte Photographien“ zu besichtigen. Für Jugendliche ab ungefähr 12 Jahren bietet das Y4U Jugendforum, unterstützt von Braunau21, ein Ferienprogramm an. Nähere Infos bei Y4U (www.y4u.at).