Event-Tipp: Walding wird zur Pflügerhochburg: Landjugend lädt zum Bundesentscheid

Die Tage bis zum 67. Bundesentscheid Pflügen in Oberösterreich sind gezählt. Von 23. bis 25. August verwandelt sich die Mühlviertler Gemeinde Walding in die Pflügerhochburg Österreichs.

32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ackern um die Wette und werden dabei ihr Bestes geben, keinen Punkt am Feld liegen zu lassen. Eine gerade Spaltfurche, die richtige Arbeitstiefe und eine saubere gerade Schlussfurche sind neben der Einhaltung der Zeitlimits die Hauptkriterien beim zentimetergenauen Arbeiten mit Traktor und Pflug.

Lesen Sie auch

Dabei treten die insgesamt 32 Teilnehmer aus fünf verschiedenen Bundesländern in drei unterschiedlichen Kategorien gegeneinander an: Beetpflug, Drehpflug Standard und Drehpflug Spezial. Die Pflüger werden teilweise die ganze Vorwoche nutzen, um bereits in der Umgebung der Bewerbsflächen zu trainieren und somit ihre Pflüge optimal auf die örtlichen Bodenbedingungen einzustellen.

Ernst wird es aber dann am 24. August ab 11 Uhr, denn da fällt der Startschuss fürs Pflügen. Die Siegerehrung ist für Samstag um 20 Uhr geplant. Die Sieger der Kategorie Beetpflug und der punktebeste Drehpflug dürfen sich am Ende nicht nur über den Bundessieg freuen, sondern auch über ein Ticket zur Weltmeisterschaft Pflügen 2025, welche in Prag stattfinden wird. Die drei austragenden Landjugend-Ortsgruppen Goldwörth, Ottensheim-Puchenau und Walding befinden sich nach knapp zwei Jahren der Organisation nun in den finalen Vorbereitungen.

Das Veranstaltungswochenende hat neben dem Pflügen auch viele weitere Highlights zu bieten. Freitag- und Samstagabend sorgen zahlreiche Musikgruppen und DJs für eine ausgelassene Stimmung beim „Summerfield Festival“. Am Samstag- und Sonntag untertags kommen Jung und Alt voll auf ihre Kosten. Neben einem Handwerksmarkt, bei welchem auch Vorführungen geboten werden, ist ein tolles Kinderprogramm (Kinderschminken und Ponyreiten) geplant. Weiters sorgen Schuhplattler- und Volkstanzgruppen für tolle Auftritte im Festzelt. Abgerundet wird das Programm durch die Oldtimerausfahrt, welche im Zuge des Frühschoppens am 25. August stattfindet.