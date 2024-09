Event-Tipp: Weinzettl & Rudle mit „5 STERNE BEZIEHUNG & andere Märchen”

Mit ihrem neuen Programm “5 STERNE BEZIEHUNG & andere Märchen” gastiert das Kabarett-Duo Monica Weinzettl und Gerold Rudle am Mittwoch, 11. September, um 20 Uhr in der Hofbühne Tegernbach in Schlüßlberg.

Das gut eingespielte Duo schenkt sich auf der Bühne relativ wenig. Rudle darf über die Besonderheiten von Frau, seiner Frau, subjektiv berichten. Er beklagt etwa völlig ausufernde Wochenendausflüge zum Ikea, wo Frau ja nur kurz schauen möchte, was es Neues gibt.

Aber wenn man schon mal da sei, könne man ja diesen praktischen Korb kaufen. Und dann noch diesen Teppich, den man zwar nicht braucht, „aber schau her, Schatz, der ist ja sooo schön“.

Es ist zum Verzweifeln. Nicht besser ist es, wenn Frau neue Kleider, neue Schuhe kaufen geht und Mann dabei ständig die Handtasche halten muss. „Wir Männer leiden unter einem Handtaschenarm. Das Handtasche halten ist in der Evolution nicht vorgesehen.“

Rudle redet sich in Rage, ein Highlight des Abends. Monica Weinzettl rächt sich dann mit einer Erzählung über die Unfähigkeit ihres Mannes, Textnachrichten zu verfassen und dabei die richtigen Emojis zu verwenden. Der Abend ist eine Art Paartherapie, aber mit lustig … Und Humor sollte einem in einer Beziehung ohnehin nie ausgehen.