Event-Tipp: Welser Herbst ShoppingWeek von 9. bis 14. September

Zum dritten Mal gibt es nun das XXXL-ShoppingWeek-Format, bei dem sich alle großen stationären Handelspartner, wie die Welser Kaufmannschaft, die Welser Kaufleute, die großen Einkaufszentren MAX.CENTER und ShoppingCity Wels zu einer Allianz zusammenschließen, um den ortsfesten Handel zu stärken.

Auch der XXXL-Charakter gehört zur ShoppingWeek wie das Tüpfelchen am „i“. So ist auch wieder XXXLutz mit an Bord und rollt gemeinsam mit der Wels Marketing & Touristik GmbH 1.000 Laufmeter roten Teppich in der Innenstadt aus, um ein perfektes Ambiente für die Besucher und Shoppingfans der über 250 teilnehmenden Shops zu schaffen.

NEU ist die MODE RECYCLING-ATKION. Unter dem Motto: „Schenke deiner alten Kleidung ein zweites Leben“ wird ein Aufruf zum Kleiderschrank ausmisten gestartet, um einerseits Platz für die modische Herbstsaison zu schaffen und andererseits den Nachhaltigkeitsgedanken zu fördern.

Im Bild v. l.: Peter Jungreithmair, GF Wels Marketing & Touristik GmbH, Doris Panagl (Centerleitung MAX.CENTER), Bgm. Andreas Rabl, StR Martin Oberndorfer und Michael P. Wipplinger (Obmann der Welser Kaufmannschaft).