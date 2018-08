Theoretisch macht Wenders vieles richtig

Von Renate Wagner

Zwei Menschen fallen ins Herz der Finsternis. Der britische Undercoveragent James Moore sollte, als Wasser-Ingenieur getarnt, in Somalia auf Jihadisten-Fang gehen, wird aber sofort von diesen enttarnt, ins Gefängnis geworfen und Psychoterror unterworfen. Die Biomathematikerin Danielle Flinders befindet sich währenddessen vor Grönland auf einem U-Boot, um Forschungen in den allertiefsten Meeresgründen zu unternehmen — so tief, dass rund um sie nur noch die Schwärze und das Nichts sind.

Aber diese beiden Menschen haben einander kurz zuvor bei einem Weihnachtsurlaub, den jeder von ihnen einsam in einem hübschen Hotel in der Normandie verbrachte, kennen gelernt. Haben sich lieben gelernt. Mussten sich trennen, beiderseits auf Verbindung zwischen ihnen und ein Wiedersehen hoffend. Aber so oft Danielle auch anruft, das Handy von James antwortet nicht.

Kreuz und quer durch die Erinnerungen

Das war einmal ein Roman, „Submergence“ des Schotten J. M. Ledgard, und kein Geringerer als Wim Wenders hat ihn in keiner geringeren Besetzung als Alicia Vikander und James McAvoy verfilmt, die sicher zu den interessantesten, ausdrucksstärksten Darstellern zählen, die man derzeit auf der Filmleinwand sehen kann. Und theoretisch macht Wenders in „Grenzenlos“auch vieles „richtig“, wenn er deren trostlose Gegenwart immer wieder mit Szenen der Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit kreuz und quer schneidet, oft auch mit dramaturgischen Entsprechungen für seine Lage und die ihre.

Und dennoch funktioniert der Film, wie auch die internationale Kritik festgestellt hat, schlecht.

Einerseits sind die Dialoge so hölzern und künstlich, dass selbst Darsteller dieses Kalibers sie nicht wirklich mit Leben erfüllen können. Und zweitens entbehrt die so düstere Geschichte jeglicher Spannung, weil man so schnell weiß, wie es läuft — und auch wie es nur ausgehen kann.

Aus den getrennten Liebenden, aus der Verlorenheit ihrer Seelen und auch aus den Situationen in Somalia und in Meerestiefen wäre entschieden mehr Intensität zu schlagen gewesen. Da haben drei erstklassige Künstler nur Zweitklassiges geliefert.