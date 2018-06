Therme Geinberg feiert Jubiläum

Die Therme Geinberg – das Flaggschiff unter den neun Thermenresorts der Vamed-Gruppe – feiert 20-jähriges Jubiläum. Seitdem hat sich der Betrieb im Innviertel zum Tourismusmagneten entwickelt, sagt Geinberg-Geschäftsführer Manfred Kalcher. Seit Bestehen zählte man mehr als acht Millionen Gäste aus dem In- und Ausland. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt mehr als hundert Millionen Euro. 217 Lehrlinge wurden in Geinberg bislang ausgebildet und die Wertschöpfung für die Region beziffert Kalcher mit etwa 245 Millionen Euro. Doch auch für die Zukunft sieht man sich gerüstet, so steht im Juli die Eröffnung der 250.000 Euro teuren Outdoor Relax-Lounge an. Weitere Investitionsprojekte befinden sich laut Kalcher in der Pipeline. „Wir wollen vor allem in den Bereichen Gesundheit und Qualität Akzente setzen. Aus Platzgründen sind derzeit aber keine großen baulichen Investitionen geplant“, so Kalcher. Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg seien die Mitarbeiter: Davon gibt es in Geinberg 285. Kalcher: „Wir sind stolz, dass 90 Prozent der Mitarbeiter aus der Region kommen.“

