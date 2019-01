Thielemann als Kapellmeister Deluxe

Christian Thielemann hat sein Debüt beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker bestritten und alle Erwartungen erfüllt. Der Deutsche gab am Pult im Goldenen Saal des Musikvereins den Kapellmeister Deluxe und vereinte gediegene Traditionspflege mit intellektuellem Esprit.

Die preußisch-österreichischen Festspiele begannen stilecht mit dem „Freiherr von Schönfeld Marsch“ von Carl Michael Ziehrer, bei dem Thielemann seine Visitenkarte als Verfeinerer der Wiener Orchestertradition ablieferte. Seine Stärken ausspielen konnte Thielemann vor allem dort, wo das Opernhafte lauert, wie beim Walzer „Nordseebilder“ von Johann Strauß Sohn. Märsche und Polkas peitschte er geschmackvoll, kontrolliert und rasant voran.

Beim „Egyptischen Marsch“ von Johann Strauß Sohn ließ der Dirigent die Philharmoniker von der Leine, die mit Herzenslust mitsangen. Traditionell wiederum der Neujahrsgruß nach dem Ansetzen der wohl berühmtesten Zugabe der Welt, „An der schönen blauen Donau“. Auch das Mitklatschen des Publikums beim „Radetzky-Marsch“ verlief bei diesem Neujahrskonzert, das der ORF mit 14 Kameras in über 90 Länder übertrug, ungezügelter als zuvor. Beim nächsten Neujahrskonzert am 1. Jänner 2020 steht mit Andris Nelsons (40) erneut ein Debütant am Pult: Der lettische Dirigent, Musikdirektor des Boston Symphony uns des Gewandhausorchesters Leipzig, ist den Philharmonikern seit 2010 eng verbunden. „Es ist eine unglaubliche Ehre, eingeladen worden zu sein“, wird er in einer Aussendung zitiert. Christian T. Schwei