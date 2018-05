Thiem beeindruckte auch Bresnik

Mit einer starken Leistung hat Dominic Thiem den zweiten Teil seines Zweitrunden-Spiels gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas dominiert. In der Fortsetzung des Mittwoch wegen Dunkelheit abgebrochenen Spiels siegte die Nummer 7 der Tennis-French-Open mit 6:2, 2:6, 6:4 und 6:4 und steht zum 11. Mal in der dritten Runde eines Major-Turniers.

„Ich war knapp an meiner Topform“, meinte Thiem auch selbst zum beeindruckenden Auftritt, „das war wirklich ein sehr schweres Zweitrunden-Los. Deshalb war auch wirklich eine sehr gute Leistung nötig.“ Das konnte auch Betreuer Günter Bresnik nur bestätigen. Speziell ein Aufschlag-Spiel Thiems im dritten Satz hatte es ihm angetan. „Das war Wahnsinn, besseres Tennis habe ich von ihm überhaupt noch nie gesehen. Da sind nur links, rechts die ‚Geräte‘ eingefahren, bis er mit dem Winner abgeschlossen hat. Da ist nichts zu bekritteln“, meinte Bresnik.

Unbekannter Gegner

Seinen nächsten Kontrahenten Matteo Berrettini hat Thiem noch nie spielen sehen. Trainer Bresnik hat den Italiener gegen Ernests Gulbis beobachtet, Thiem darf also auf die Expertise seines Betreuers vertrauen. Der schätzt das männliche Tennis-Model Berrettini so ein: „Der hackt auf alles drauf, bewegt sich gut, hat einen Touch. Die Italiener nennen ihn den italienischen Raonic, schöner und nicht so powervoll.“

Sprachen-Training

Nachdem Thiems Freundin Kristina Mladenovic (FRA), die von der Tribüne aus die Daumen drückte, aktuell Deutsch lernt, revanchierte sich der Lichtenwörther umgehend und lernt Französisch. „Ich lerne gerade wirklich fast jeden Tag und im privaten Kreis traue ich mich schon zu sprechen. Aber so in der Öffentlichkeit noch nicht. Ich könnte es machen, aber traue mich noch nicht drüber.“

Vielleicht reicht es ja bald für Interviews am Platz, bis zum Finale bleiben noch zehn Tage.