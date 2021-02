Dominic Thiem ist am Mittwoch mit einer sehr starken Leistung in die dritte Runde der mit umgerechnet 45,05 Mio. Euro dotierten Australian Open eingezogen. Der Weltranglisten-Dritte ließ dem Deutschen Dominik Koepfer (ATP-Nr. 70) in Melbourne beim 6:4,6:0,6:2 in nur 1:39 Stunden nicht den Funken einer Chance. Thiem trifft nun am Freitag entweder auf den als Nummer 29 gesetzten Franzosen Ugo Humbert oder das australische „enfant terrible“ Nick Kyrgios.

