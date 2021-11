Thiem erhielt laut Medienberichten erste Corona-Impfung

Nach einer Debatte über seinen Impfstatus hat sich Dominic Thiem gemäß Medienberichten impfen lassen. Wie die „Kronenzeitung“ und der „Kurier“ (Online-Ausgaben) am Dienstag berichteten, hat Österreichs Tennis-Star in der vergangenen Woche die erste Corona-Teilimpfung erhalten.

Der Schritt wurde rein sportlich gesehen vor allem mit Blick auf das Antreten bei den Australian Open im Jänner notwendig. Das Comeback auf dem Court ist für Mitte Dezember vorgesehen.

Ebenfalls Dienstag wurde nämlich Thiems Comeback beim Exhibition-Turnier in Abu Dhabi bestätigt. Wie der Veranstalter des Events (16. bis 18. Dezember) in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt gab, wurde mit dem 28-Jährigen eine Übereinkunft erzielt. Thiem pausiert nach einer Handgelenksverletzung seit Juni.

Die Mubadala World Tennis Championship kämen zur rechten Zeit für die angestrebte Rückkehr auf den Court, gab Thiem auf der Homepage des Turniers bekannt. „Die Championship gibt mir die perfekte Möglichkeit, mein Comeback fortzusetzen und gegen Top-Leute der Tour zu spielen“, meinte der in der Weltrangliste auf Platz zwölf zurückgereihte Niederösterreicher. Als Teilnehmer bestätigt wurden bisher der Norweger Casper Ruud und der Kanadier Denis Shapovalov.

Die Einreise nach Abu Dhabi ist für Nicht-Geimpfte mit einer mehrtägigen Quarantäne verbunden. Dies würde Thiem mit einem vollständigen Impfstatus erspart bleiben. Nachdem der Tennis-Profi vor drei Wochen öffentlich geäußert hatte, nicht geimpft zu sein, weil er auf einen Tot-Impfstoff warte, gab es Kritik.

In einer mitunter skurril anmutenden Diskussion äußerten auch Politiker ihre Meinungen zum Zögern des Sportlers. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein rief Thiem dazu auf, nicht auf den Tot-Impfstoff zu warten. Dies ist nun offenbar geschehen. Eine offizielle Bestätigung seines Managements gab es vorerst nicht.

Der australische Bundesstaat Victoria hatte zuletzt wieder bekräftigt, ungeimpften Spielern keine Ausnahmebewilligung für die Teilnahme an den Australian Open zu erteilen. Sollte es dabei bleiben, dürften wohl einige Asse in Melbourne fehlen. Laut ATP und WTA-Angaben sind derzeit nur rund 65 Prozent der Spielerinnen und Spieler geimpft. Ob Ungeimpfte an dem am 17. Jänner beginnenden Major teilnehmen dürfen, ist offiziell weiterhin nicht entschieden.

In Abu Dhabi will auch Rafael Nadal wieder antreten, wie er am Montagabend bei einem Sponsortermin in Paris verriet. Der Plan sei, danach noch ein weiteres Turnier vor dem Antreten bei den Australian Open im Jänner zu absolvieren, meinte der Spanier. „Das ist mein Ziel und wir arbeiten hart daran.“

Der 35-jährige Spanier laborierte heuer an Rückenproblemen, ehe ihn eine Fußverletzung im August endgültig stoppte. Das Turnier in Wimbledon verpasste er ebenso wie Olympia in Tokio sowie die US Open. Die Blessur am Fuß müsse noch ein wenig ausheilen, berichtete Nadal. Er könne aber bereits Trainingseinleiten über eineinhalb Stunden absolvieren.