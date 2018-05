Thiem erreichte locker Viertelfinale in Lyon

Dominic Thiem hat im Achtelfinale des mit 561.345 Euro dotierten Tennis-ATP-Turniers in Lyon mit seinem Auftaktgegner kaum Mühe gehabt. Der Niederösterreicher fertigte den Spanier Roberto Carballes Baena in 1:10 Stunden 6:2,6:4 ab. Im Viertelfinale wartet auf Thiem am Donnerstag mit Guillermo Garcia-Lopez schon der nächste Spanier.

Erst nach 20 Minuten gab Thiem in einer einseitigen Partie das erste Game ab, als der Weltranglisten-77. aus Spanien erstmals seinen Aufschlag durchbrachte. Souverän servierte Thiem anschließend zum 6:2-Satzgewinn aus. Den Auftakt des zweiten Durchgangs gestaltete der Lyon-Topgesetzte, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, mit einem weiteren, seinem dritten Break ebenfalls erfolgreich.

Ohne an die Leistungsgrenze gehen zu müssen, spielte Thiem das Match nach Hause. Der 24-Jährige profitierte nicht zuletzt von einem sicheren Service, machte er doch nach erstem Aufschlag 86 Prozent der möglichen Punkte. Zudem schlug er sieben Asse und nur einen Doppelfehler.

Im Viertelfinale trifft Thiem wieder auf einen Spanier. Sein Kontrahent ist der 34-jährige Garcia-Lopez, gegen den Thiem das bisher einzige Duell 2016 in der zweiten Roland-Garros-Runde in drei Sätzen gewonnen hat. Im ATP-Ranking liegt Garcia-Lopez auf dem 71. Platz.