Thiem fordert im French-Open-Finale Titelverteidiger Nadal

Der Niederösterreicher Dominic Thiem und der Spanier Rafael Nadal bestreiten am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1) das Finale der French Open in Paris. Thiem besiegte am Samstag im Halbfinale den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic in fünf Sätzen und könnte nun als zweiter Österreicher nach Thomas Muster (French Open 1995) einen Grand-Slam-Titel holen.

Titelverteidiger Nadal hat bei den French Open von bisher 94 Spielen nur zwei verloren und könnte bei einem weiteren Erfolg als erster Tennisspieler zwölf Mal bei ein und demselben Grand-Slam-Turnier gewinnen.

Im Vorjahr waren sich Nadal und Thiem ebenfalls im Finale gegenüber gestanden. Damals setzte sich Nadal mit 6:4,6:3,6:2 klar durch.