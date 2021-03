Thiem hofft, dass ihm schon in Dubai „der Knopf aufgeht“

Für Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem geht es früher als erhofft weiter zur nächsten Turnierstation nach Dubai. Der Niederösterreicher zog am Donnerstag in einem Viertelfinalkrimi in Doha gegen seinen spanischen „Angstgegner“ Roberto Bautista Agut mit 6:7(3),6:2,4:6 den Kürzeren. Statt sich auf ein Halbfinalduell mit dem im bisherigen Turnierverlauf noch spielfreien Andrej Rublew vorzubereiten, stand daher am Freitag Coronatest samt folgender Hotelzimmer-Quarantäne an.

„Ich werden morgen in der Früh einen Test machen und dann den ganzen Tag im Hotelzimmer sein, damit nichts passiert. Wenn das Resultat negativ ist, dann können wir dann in der Nacht nach Dubai fliegen“, gab Thiem Einblick. Mit im Gepäck werden die Erfahrungen zweier Drei-Satz-Matches sein. Nach einem Happy End gegen den Russen Aslan Karazew im Achtelfinale folgte gegen Bautista Agut im fünften direkten Duell bereits die vierte Niederlage.

„Es war ein sehr guter Fight von Anfang bis zum Ende, hie und da waren ein paar billige Fehler dabei, Fehler, die in wichtigen Spielständen so nicht passieren sollten, aber wenn ich es mit Australien vergleiche, war es sicher ein Schritt in die richtige Richtung“, versuchte der Weltranglistenvierte das Positive hervorzustreichen. Vor allem spielerisch gäbe es natürlich Dinge, die man verbessern könne. „Es war aber auf jeden Fall ein Match, auf dem ich in Dubai aufbauen kann. Ich hoffe, dass ich dort noch eine bessere Performance an den Tag lege“, sagte der 27-Jährige.

Von der Papierform ist er bei dem ATP500-Event wie auch schon in Doha als topgesetzter Akteur der große Gejagte. „Ich habe Vertrauen in mein Tennis, aber das ganze Niveau ist sehr hoch bei allen Spielern bei diesem Turnier und auch in Dubai, somit kann alles passieren“, ist sich der Lichtenwörther bewusst. Das Level habe er in jedem Fall, um um den Turniersieg mitzuspielen. „Es gehört aber auch ein bisschen Glück dazu, der Spielverlauf muss passen, man muss auch die Fehler noch verringern in den richtigen Momenten. Wenn das gelingt, kann mir schon in Dubai der Knopf aufgehen. Wenn nicht, dann halt nicht“, verlautete Thiem. In Dubai ist er noch sieglos, bei seinem bisher einzigen Antreten 2015 war er in der 1. Runde an Bautista Agut klar gescheitert.

Körperliche Probleme machen Thiem keine zu schaffen, obwohl er sich laut eigenen Angaben Ende des ersten Satzes das Knie „leicht verdreht“ hatte. „Ich habe das nur für zwei, drei Punkte gespürt, dann war es wieder weg, von daher gibt es kein Problem“, versicherte der ÖTV-Star, der auch nach seinem vierten Antreten in Doha dort noch titellos ist. In der Weltrangliste wird Thiem, für den es ein Preisgeld von 35.060 Dollar gab, auch kommende Woche auf Rang vier aufscheinen, punktemäßig büßt er allerdings 500 Zähler ein.