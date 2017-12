Dominic Thiem hat wie erwartet zum Auftakt des Tennis-Einladungsturniers in Abu Dhabi diese Woche ein Freilos. Im Semifinale bekommt es der Niederösterreicher am Freitag mit dem Sieger der Partie Pablo Carreno Busta gegen Kevin Anderson zu tun. Nach der Absage von Rafael Nadal ist der Weltranglisten-Fünfte Thiem der höchstgereihte Spieler in Abu Dhabi.