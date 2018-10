Thiem in Shanghai gegen Australier Ebden in drei Sätzen out

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem ist auch bei seinem vierten Antreten beim Masters-1000-Turnier in Shanghai nicht über Runde zwei hinausgekommen. Der 25-Jährige unterlag am Dienstag als Nummer sechs im ersten Duell mit dem Australier Matthew Ebden in 2:46 Std. 4:6,7:6(8),6:7(4). Thiem ist am Mittwoch in Shanghai noch im Doppeleinsatz. Sein nächster Einzelauftritt folgt in zwei Wochen in Wien.