Thiem in Weltrangliste unverändert Siebenter

In der weiter von Rafael Nadal mit knappem Vorsprung angeführten Tennis-Weltrangliste hat es am Montag keine Änderung auf den ersten acht Positionen gegeben. Dominic Thiem rangiert weiter an der siebenten Stelle. Dahinter rückte Wien-Starter John Isner (USA) vom zehnten auf den neunten Platz vor.

In der Saisonwertung (Race to London) ist Thiem vor den Turnieren dieser Woche in Wien und Basel weiter Achter. Seine Verfolger Isner und Kei Nishikori sind auch Rivalen beim Heimturnier.

Im Damenranking ist die Deutsche Angelique Kerber neue Zweite hinter Simona Halep (Rumänien), sie überholte die Dänin Caroline Wozniacki.