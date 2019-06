Thiem ist im Finale der French Open!

Nach einem umkämpften und großteils auf höchstem Niveau gespielten Halbfinale der French Open steht Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem nun im Finale! Er besiegte die amtierende Nummer eins der Weltrangliste, den Serben Novak Djokovic, in einem hochspannenden Match in fünf Sätzen mit 6:2, 3:6, 7:5, 5:7 und 7:5, wobei das Spiel einmal am gestrigen Freitag und einmal heute im letzten Satz bei 4:1 für Thiem und Einstand wegen Regen unterbrochen werden musste.

Damit konnte der Niederösterreicher einmal mehr seine bestechende Form unter Beweis stellen und seinen Erfolgslauf fortsetzen. Sowohl Thiem als auch Djokovic boten Tennis auf höchstem Niveau mit abwechslungsreichen Ballwechseln, bei denen beide Spieler zwischen Grundlinien-Duellen und immer wieder erfolgreich platzierten Stopp-Bällen variierten. Thiem schien nicht zuletzt mit dem immer wieder aufkommenden Wind auf dem Court Philippe-Chatrier besser zurechtzukommen.

Die Regenpause im letzten und entscheidenden Satz sorgte einmal mehr für zusätzliche Spannung, zumal Djokovic einen Break-Rückstand aufholen konnte. Der Österreicher behielt aber einen klaren Kopf: Nach vielen umkämpften Games und knappen Sätzen konnte sich letztlich ein souveräner und nervenstarker Thiem durchsetzen. Damit steht Thiem nun im Finale, in dem er auf den Spanier Rafael Nadal treffen wird, der sich nach einem 6:3,6:4,6:2-Halbfinalerfolg gegen den Schweizer Roger Federer durchgesetzt hatte.