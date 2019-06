Thiem mit glattem Sieg in viertes Paris-Halbfinale

Dominic Thiem hat am Donnerstag mit einem glatten 6:2,6:4,6:2-Erfolg in nur 107 Minuten über den als Nummer 10 gesetzten Russen Karen Chatschanow zum vierten Mal in Folge das Halbfinale der French Open erreicht. Der Weltranglisten-Vierte, der im Vorjahr erst im Endspiel Rafael Nadal unterlegen war, trifft nun auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic (SRB) oder Alexander Zverev (GER-5).

Thiem hat damit 590.000 Euro Preisgeld sowie 720 ATP-Punkte sicher. Er könnte am Freitag (2. Match nach 12.50/live ORF1) der erste Österreicher werden, der zum zweiten Mal in ein Major-Einzel-Finale einzieht.