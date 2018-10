Thiem mit „Kampfsieg“ im Wien-Achtelfinale

Erst entschuldigte sich John Isner (USA-4) höflich, dass er beim mühsamen 6:7 (1), 6:4, 7:6 (7)-Sieg über Cameron Norrie (GBR) die Fans so lange auf „ihren“ Dominic Thiem warten hatte lassen, dann schien es so, als ob dieser die verlorene Zeit hereinholen wollte. Nach nicht einmal zwei Minuten führte die Nummer eins des Turniers gegen den Qualifikanten Ruben Bemelmans (BEL, ATP-134.) mit 1:0, wirkte bei seinem neunten Wien-Auftritt fokussiert und wild entschlossen. A g’mahte Wiesn also? Denkste!

„Hauptsache gewonnen“

Erst nach 1:45 Stunden konnte die fast ausverkaufte Stadthalle den Lokalmatador frenetisch feiern. Die Erleichterung war Thiem nach dem 7:5, 7:6 (5) anzumerken. „Es war ein schwieriges Spiel, aber Hauptsache gewonnen“, meinte Thiem schmunzelnd, den Einstieg in die Mission „Stadthallen-Titel“ hat der 25-Jährige einmal erfolgreich bestritten. Das Gefühl vor eigenem Publikum zu gewinnen sei „bei einem Kampfsieg sogar noch schöner.“

Ja, es war nicht einfach, der Belgier machte dem Hausherrn das Leben nämlich mehr als schwer, hielt das Tempo mit, hatte kaum Schwächephasen. „Er hat viel Selbstvertrauen aus der Quali mitgenommen“, erklärte der ÖTV-Star, der an sich selbst vor allem eines bemängelte — den Return. „Der muss definitiv besser werden“, stellte Thiem selbstkritisch fest. Der ÖTV-Star schaffte im gesamten Match nur ein Break, dafür ausgerechnet jenes zum Sieg 7:5 im ersten Satz. Der 30-jährige Bemelmans ließ sich aber auch von diesem Rückschlag nicht aus der Bahn werfen. Nur am Ende des Tiebreaks schwächelte der 30-Jährige und ersparte den Fans einen weiteren Tennis-Marathon.

Im Achtelfinale wartet nun am Donnerstag der Sieger aus Jo-Wilfried Tsonga gegen Sam Querrey (bei Redaktionsschluss noch im Gange).

Stadthalle hofft auf Novaks Wiederholung

Heute (14) beginnt für Thiems Kumpel Dennis Novak das Erste Bank Open. Der mittels Wildcard im Hauptfeld stehende 25-Jährige bekommt es mit Shootingstar Karen Chatschanow zu tun. Der 22-Jährige gewann letzte Woche sein Heimturnier in Moskau und schob sich damit als 19. erstmals in die Top 20 der Welt. „Der ist in richtig guter Form“, meinte Novak anerkennend. „Aber ich werde alles reinhauen, was geht. Vielleicht kann er sich ja noch nicht so gut einstellen auf den Belag.“ Novak trainiert schon seit vergangenem Donnerstag am Wiener Court, hofft also neben der Unterstützung des Publikums auf einen zweiten Heimvorteil. Mit Wien-Vorjahressieger Lucas Pouille (6:4, 6:7, 6:4 vs. Kohlschreiber/D) schlug Novak in Wimbledon schon einmal eine Nummer 19 der Weltrangliste. Die Stadthalle wäre die beste Bühne, das zu wiederholen.