Dominic Thiem ist am Montag in souveräner Manier in die zweite Runde der mit 39,197 Millionen Euro dotierten French Open eingezogen. Der 24-jährige Niederösterreicher, in Paris als Nummer 7 gesetzt, besiegte den weißrussischen Qualifikanten Ilja Iwaschka nach 1:44 Stunden sicher mit 6:2,6:4,6:1. Er trifft nun am Mittwoch auf den griechischen Aufsteiger Stefanos Tsitsipas.