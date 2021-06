Thiem muss bei Erstauftritt in Mallorca verletzt aufgeben

Für Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat es in einem durchwachsenen Jahr den nächsten Rückschlag gesetzt. Der 27-jährige Niederösterreicher musste am Dienstag in seinem Auftaktspiel beim ATP-Rasenturnier auf Mallorca bei einer klaren 5:2-Führung aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk aufgeben. Statt Selbstvertrauen für den Rasen-Klassiker in Wimbledon zu tanken, scheint nun sein Start kommende Woche auf dem „Heiligen Rasen“ gefährdet.

Zuvor war die Partie nach Wunsch verlaufen, dank einem Break zum 4:2 war alles auf eine Satzführung des Weltranglistenfünften hinausgelaufen. Dann verspürte er aber einen Knacks im Handgelenk, wurde vom Physiotherapeuten behandelt und entschied sich dann dazu, nicht mehr weiterzuspielen.