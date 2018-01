Thiem im Doha-Halbfinale gegen Monfils

Dominic Thiem hat seinen Erfolgslauf im ersten ATP-Tennisturnier des Jahres fortgesetzt und steht im mit 1,286 Mio. Dollar dotierten Hartplatzturnier in Doha ohne Satzverlust im Halbfinale. Der Niederösterreicher gewann am Donnerstag das Viertelfinale gegen den griechischen Qualifikanten Stefanos Tsitsipas mit 7:5,6:4 und trifft nun am Freitag (3. Partie nach 13:30 Uhr MEZ) auf Gael Monfils.

Der 31-jährige Franzose setzte sich in seinem Viertelfinale gegen den Deutschen Peter Gojowczyk mit 6:3,7:6(6) durch. Thiem hat gegen Monfils eine makellose Bilanz und alle drei bisherigen Begegnungen auf der ATP-Tour für sich entschieden.

Mit seiner Leistung am Donnerstag war der 24-Jährige zufrieden. „Solche Matches braucht man als Vorbereitung für das Grand Slam (Anm.: Australian Open). Ich habe mich mit jedem Spiel gesteigert, habe heute gut serviert und auch gut retourniert“, sagte er.

Thiem schaffte gegen den erst 19-jährigen Griechen im ersten Satz das Break zum 4:3, musste aber zum 5:5 seinen einzigen Aufschlagverlust im ganzen Match hinnehmen. Nach dem sofortigen Re-Break servierte er zur Satzführung aus. Im zweiten Durchgang gelang dem Weltranglisten-Fünften das Break zum 5:4, mit eigenem Service verwertete er nach 1:40 Stunden danach den ersten Matchball.

Auch für Oliver Marach beginnt das Jahr gut. Mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic steht der 37-jährige Steirer in Doha im Doppel-Finale. Die als Nummer zwei gesetzten Marach/Pavic gewannen das Halbfinale gegen die Spanier Pablo Carreno Busta/Guillermo Garcia Lopez 6:3,6:4 und treffen nun auf das topgesetzte Duo Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRA). Für Marach geht es um seinen 18. Doppel-Titel, den zweiten mit Pavic nach jenem in Stockholm im vergangenen Oktober.