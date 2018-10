Thiem startet am Dienstag die Mission „Krönung einer Traumbeziehung“

Die Liste an Konkurrenten in Wien ist allerdings lang und prominent

Nein, mit besagter Krönung ist (noch) nicht die Rede von einer Hochzeit mit Freundin Kiki Mladenovic. Im neunten Antreten beim Erste Bank Tennis-Open in Wien will Dominic Thiem nicht nur zum ersten Mal das Viertelfinale überstehen, sondern im Idealfall seinem Status als Nummer eins des Bewerbs gerecht werden. Heißt: Der Titel soll her! „Das wäre die ultimative Krönung“, sagte der Niederösterreicher, der von einer „Traumbeziehung“ zum Wiener Turnier spricht. Während zu hoffen bleibt, dass seine Kiki da nicht eifersüchtig wird, stehen die Chancen heuer besonders gut, dass sich seine Liebe zu Wien endlich auch in Ergebnissen widerspiegelt.

Das sind die schärfsten Konkurrenten

bezahlte Anzeige

Selbst reist der 25-Jährige, der heute auf Ruben Bemelmans (BEL) trifft, topfit an, dazu kommen ihm die Platzbedingungen entgegen. „Sie sind ähnlich, wie jene in St. Petersburg.“ Und da holte Thiem vor wenigen Wochen seinen ersten Hallen-Titel. Doch wer sind seine größten Konkurrenten auf dem Weg dorthin?

Kevin Anderson zog heuer in Wimbledon ins Finale ein. Im Race fürs Finalturnier liegt er knapp vor Thiem auf Rang sieben, hat aber mit dem Georgier Basilaschwili einen harten Erstrundengegner. „Der hat einen Atomlauf.“

Grigor Dimitrow: Im Vorjahr vierfacher Turniersieger, lief es heuer nicht rund für den Bulgaren. „Aber bei dem kann von einem Moment auf den anderen alles aufgehen“, weiß Thiem.

John Isner: Der Aufschlagriese ist auch in Wien ein heißer Tipp. „Den wünscht sich keiner“, glaubt Thiem. Auch er hat noch Chancen auf das Finalturnier.

Gleiches gilt für Kei Nishikori. Der Japaner kam bei den US Open ins Halbfinale, nachdem er zu Saisonbeginn verletzt ausgefallen war.