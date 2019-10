Thiem unterlag Berrettini im Shanghai-Viertelfinale

Dominic Thiem hat sich im Viertelfinale des Masters-1000-Tennisturniers von Shanghai dem Italiener Matteo Berrettini geschlagen geben müssen. Der Niederösterreicher verlor am Freitag in zwei Sätzen mit 6:7(8),4:6. Berrettini trifft nun im Halbfinale auf den Deutschen Alexander Zverev. Thiem verpasste damit seinen achten Sieg in Folge in Asien, nachdem er zuletzt in Peking den Titel geholt hatte.