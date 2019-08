Keine Veränderungen in den Top Ten der Tennis-Weltrangliste der Herren hat die Woche vor den US Open gebracht. Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem liegt in dem am Montag veröffentlichten Ranking der Herren hinter Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer unverändert auf Rang vier.

Bei den Damen fiel die Weißrussin Aryna Sabalenka aus den besten Zehn, Neunte ist nun die Amerikanerin Madison Keys vor ihrer Landsfrau Sloane Stephens.